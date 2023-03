DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Credit Suisse kräftig erholt

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leicht Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag gezeigt. Vor allem die deutliche Erholung der Aktie der CS Group stützte das Sentiment. Ein positiver Impuls kam auch aus China, dort legte der Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Service-Bereich stärker als erwartet zu. Dazu kam noch der leichte Rückgang der Anleiherenditen. Die Rendite der zehnjährigen US-Titel steht allerdings weiter knapp über der Marke von 4 Prozent, die sie in dieser Woche erstmals seit November wieder erreicht hatte.

Die Rezession bleibe zwar immer noch die größte Angst der Anleger, sie zeige sich jedoch noch nicht in den Daten, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Auch wenn die Einkaufsmanagerindizes etwas nachgäben, verharrten sie doch über 50 und warteten damit auf die Dynamik aus China, die in den kommenden Wochen erst noch zunehmen dürfte.

Der SMI verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 11.190 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 55,25 (zuvor: 71,7) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten standen die Aktien der CS Group mit einem Plus von 8,3 Prozent an der Spitze der SMI-Gewinnerliste. Die Vortagesverluste wurden damit mehr als aufgeholt. Hintergrund für das Minus war ein Bericht von Cash, wonach die Bank in Asien Festgeldzinsen von bis zu 6,5 Prozent anbiete, was deutlich über den Sätzen der Konkurrenz liege. Die CS Group lege einen Zahn zu bei ihrer Kampagne zur Rückgewinnung reicher Kunden und deren Gelder, hieß es in dem Bericht weiter. Im Fahrwasser ging es für die Titel der UBS um 2,4 Prozent nach oben.

Unternehmenszahlen gab es zudem von SFS und Coltene. Die Papiere rückten um 3,7 bzw. 0,6 Prozent vor.

