Wer hoch steigt, fällt tief, lautet ein bekanntes Sprichwort. Gemessen daran hätten sich Anleger nicht beschweren dürfen, wenn dem goldenen Januar ein düsterer Februar gefolgt wäre. Immerhin hatte der deutsche Aktienmarkt einen selten guten Auftakt aufs Parkett gelegt. Doch es kam anders: Die DAX-Auswahlindizes stürzten keineswegs in die Tiefe, sondern schwankten orientierungslos hin und her. Am Monatsende hatte der Small-Cap-Index SDAX mit einem soliden Plus die Nase vorn, während der Mittelwerte-Index MDAX im Minus schloss. Dazwischen reihten sich der deutsche Leitindex DAX und der TecDAX ein - und der DWS Concept Platow Fonds, jeweils mit einem kleinen Plus. Die vergleichsweise "ruhige See" spiegelt sich in der Liste der größten Positionen wider, deren Zusammensetzung sich auf den ersten sieben Plätzen gegenüber dem Vormonat nur insofern änderte, dass Bechtle und Mercedes-Benz die Plätze tauschten (siehe Tabelle). Auf den "hinteren" drei Rängen gab es mehr Veränderungen: ...

