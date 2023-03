Quzhou, China, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -Am 20. Februar 2023 gab DAS Solar seine Zusammenarbeit mit demMunich Re Green Tech Solutions Team (nachfolgend "Munich Re") und dem Versicherungsmakler-Team Willis Power and New Energy bei der PV-Modul Garantieversicherung bekannt. Die DAS Solar 2023 PV-Modulproduktion, die regional und international verkauft wird, ist durch die Versicherung von Munich Re und seinem primären Versicherungspartner geschützt.Als Marktführer in der Rückversicherung bildet die Police von Munich Re ein starkes Rückgrat für die PV-Module von DAS Solar und stärkt die Glaubwürdigkeit des Unternehmens. Um den internationalen Anforderungen an PV-Garantien gerecht zu werden, bietet die PV-Modul-Garantierichtlinie vonMunich Re eine 25-jährige Garantie für Einzelglasmodule und eine 30-jährige Garantie für Doppelglasmodule. Die Produkt- und Leistungsgarantie-Risiken über den gesamten Lebenszyklus werden weitgehend auf diese Versicherungspolice übertragen.Kollsman Chan, stellvertretender Direktor von Munich Re, betonte, dass Munich Re sich um die Qualität von Herstellern sorgt, und es in der Tat vermieden hat, den Herstellern eine Politik der mangelhaften Qualitätskontrolle anzubieten indem sie eine gründliche Risikobewertung und Werksprüfung durchführten. DAS Solar hat die Prüfung bestanden und damit bewiesen, dass es sich für qualitativ hochwertige Produkte einsetzt und nur vertrauenswürdige Technologien verwendet. Kollsman wünsche sich, dass DAS Solar durch die Zusammenarbeit mit Munich Re kommerziellen Erfolg erzielen wird."Als einer der ersten Versicherungsmakler, der eine neue Abteilung für Energie eingerichtet hat", sagte Lv Yuxiang, Direktor von Willis Insurance Brokers, "betreut Willis hauptsächlich erstklassige PV-Marken und ist der größte Partner von Munich Re in China. Mit der rasanten Entwicklung der Photovoltaik-Industrie in den letzten Jahren hat sich DAS Solar innerhalb von vier Jahren zu einer neuen Spitzenmarke in der Photovoltaik-Industrie entwickelt. Ich hoffe, dass wir den Einfluss der Marke DAS Solar auf dem globalen Markt durch diese dreiseitige Zusammenarbeit stärken können."Vincent Cao, Senior Vice President von DAS Solar, sagte: "Mit Munich Re als Risikotransfer-partner für dieses Jahr kann DAS Solar mehr Ressourcen zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitstellen. Sowohl regionale als auch internationale Kunden von DAS Solar werden von den Versicherungsvorteilen von München Re profitieren". In Zukunft wird DAS Solar seine Präsenz weiter ausbauen und weitere hochwertige und hocheffiziente PV-Produkte zur Unterstützung internationaler Kunden entwickeln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2014799/Picture1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-solar-unterzeichnet-vertrag-mit-munich-re-und-wtw-zur-gewahrleistung-der-modulleistung-301762321.htmlPressekontakt:Shuyi Wang,19525104190,shuyi.wang@das-solar.comOriginal-Content von: DAS Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167666/5455422