Viz.ai, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Krankheitserkennung und Pflegekoordination, gab heute eine mehrjährige Vereinbarung mit Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) bekannt, einem weltweit tätigen biopharmazeutischen Unternehmen. Die Vereinbarung sieht den Einsatz eines Algorithmus mit künstlicher Intelligenz (KI) und einer Workflow-Software für Anbieter (VizTM HCM) vor, mit der Patienten identifiziert und eingestuft werden sollen, die möglicherweise zusätzliche Untersuchungen zur Erkennung von hypertropher Kardiomyopathie benötigen. Viz.ai hat bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) einen De-novo-Antrag für den Algorithmus als Software-as-a-Medical-Device (SaMD) eingereicht, und der Antrag wurde von der Behörde zur Prüfung angenommen.

"HCM ist die häufigste vererbte Herzerkrankung mit einer geschätzten Prävalenz von 1:200 bis 1:500 und eine der Hauptursachen für den plötzlichen Herztod bei Menschen unter 35 Jahren", berichtet Dr. David Huneycutt, F.A.C.C., Kardiologe am TriStar Centennial Medical Center von HCA Healthcare in Nashville, US-Bundesstaat Tennessee, und Leiter der Herz-Kreislauf-Abteilung. "Da ein hoher Prozentsatz der Patienten nicht diagnostiziert wird, müssen wir Lösungen finden, um Patienten mit Verdacht auf HCM frühzeitiger zu erkennen."

HCM ist durch einen verdickten Herzmuskel charakterisiert, der das Pumpen des Blutes für das Herz erschweren kann. Sie ist mit einem erhöhten Risiko für Vorhofflimmern, Mitralklappenerkrankungen und Herzversagen verbunden. In den USA sind schätzungsweise 750.000 Menschen von HCM betroffen, weltweit sind es 20 Millionen.1

"Wir bei BMS sind davon überzeugt, dass der Einsatz von KI zur Erkennung wichtiger, subtiler Merkmale in Biosignalen zur Unterstützung von Ärzten bei Screening, Diagnose, Behandlung und Überwachung von Krankheiten einen entscheidenden und positiven Einfluss auf das Leben der Patienten haben wird", so Suhas Krishna, Vice President, Head of Digital Health Product Management, Bristol Myers Squibb. "Wir freuen uns, dass wir das Forschungs- und Entwicklungsprogramm von Viz.ai weiterhin unterstützen können. Die Geschwindigkeit und Qualität, mit der dieses neuartige KI-Algorithmus- und Workflow-Sequenzierungsprodukt von Viz.ai entworfen, verifiziert, validiert und zur Prüfung durch die Behörden eingereicht wurde, zeugt von der Fähigkeit, schnelle und sinnvolle Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben."

Viz HCM soll Routine-Elektrokardiogramme (EKGs) aus dem gesamten Gesundheitssystem automatisch analysieren, Verdachtsfälle von HCM identifizieren und den zuständigen Kardiologen berichten. Der Arzt kann das EKG dann zeitnah überprüfen und die entsprechenden klinischen Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Empfehlung von diagnostischen Folgetests parallel zur Standardversorgung. Viz HCM wird in die Viz.ai Cardio Suite für US-Krankenhäuser integriert, von der erwartet wird, dass sie die Koordination der kardiologischen Versorgung durch einen mobilen Elektrokardiogramm-Viewer mit zeitnahen KI-gestützten Warnmeldungen und Kommunikationstools verbessert. Die Viz.ai Intelligent Care Coordination Platform, zu der auch die Viz.ai Cardio Suite gehört, wird an fast 1.300 Krankenhäusern in den USA eingesetzt. Viz.ai hat Viz HCM im Rahmen von Forschungsvereinbarungen in mehreren Krankenhäusern implementiert, darunter auch in ausgewählten Einrichtungen von HCA Healthcare, um das Produkt in der klinischen Praxis weiter zu evaluieren. Das Unternehmen plant, Viz HCM nach Freigabe durch die FDA auf breiter Basis einzuführen.

"Die hypertrophe Kardiomyopathie kann eine verheerende Krankheit sein. Die Vereinbarung mit Bristol Myers Squibb gibt uns die Möglichkeit, unterdiagnostizierten und unterversorgten HCM-Patienten die notwendige Behandlung durch geeignete Anbieter zum richtigen Zeitpunkt zu ermöglichen", erklärt Dr. Chris Mansi, CEO bei Viz.ai. "Die Einbindung des neuen HCM-Moduls in die Viz Cardio Suite soll die Erkennung verbessern, die Behandlung beschleunigen und Klinikern und Patienten mehr Möglichkeiten bieten."

1 Maron BJ. N Engl J Med. 2018; 379:655-68.??

Über Viz.ai, Inc.

Viz.ai ist der Pionier bei der Nutzung von KI-Algorithmen und maschinellem Lernen, um den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen zu verbessern, und deckt mehr als 220 Millionen Patienten in über 1.300 Krankenhäusern und Gesundheitssystemen in den USA und Europa ab. Die KI-gestützte Viz-Plattform ist eine intelligente Lösung für die Pflegekoordination, die mehr Patienten identifiziert, Unterstützung für kritische Entscheidungen am Ort der Pflege bietet und zur Verbesserung der Ergebnisse beiträgt. Die Viz-Plattform stützt sich auf reale klinische Daten und bietet Patienten, Anbietern sowie Pharma- und Medizintechnikunternehmen einen erheblichen Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie unter viz.ai.

