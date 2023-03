Die US-Anleger lassen sich von den gestiegenen Kursen an Börsen zum Aktienkauf animieren - und so legen Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Freitag zu - Letzteres sogar fast zwei Prozent. Die Hoffnung der Börsianer: Die Inflation geht bald merklich zurück, sodass die Fed endlich den Fuß vom Gas nehmen kann.Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, hatte am Donnerstag moderate Töne in Sachen Leitzinsen gewählt. Die US-Notenbank könnte in der Lage sein, im Sommer eine Pause bei ...

