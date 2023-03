DJ PTA-Adhoc: Software AG: Software AG schlägt eine Dividende von 0,05 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Darmstadt (pta/03.03.2023/19:35) - Der Vorstand der Software AG schlagen der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, einen Dividendenvorschlag von 0,05 EUR je Aktie vor.

Mit diesem Betrag kehrt die Software AG zu ihrer Ausschüttungsspanne von 30 bis 40 % des durchschnittlichen Konzernjahresüberschusses und des Free Cashflows zurück.

Der Vorschlag spiegelt auch unseren Ansatz zur Kapitalallokation wider, der darauf abzielt, die langfristige Rentabilität und Finanzlage des Unternehmens zu stärken. Die Software AG wird sich weiterhin für eine höhere Aktionärsrendite einsetzen, sobald der Free Cashflow steigt.

Darmstadt, 03 März 2023

Software AG

Der Vorstand

Mitteilende Person:

Robert Hildebrandt

Director, Investor Relations

E: robert.hildebrandt@softwareag.com

T: +49 6151 92-1040

(Ende)

Aussender: Software AG Adresse: Uhlandstraße 12, 64297 Darmstadt Land: Deutschland

ISIN(s): DE000A2GS401 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

