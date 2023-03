PTA-News: Software AG: Dividende

DJ PTA-News: Software AG: Software AG schlägt Dividende von 0,05 EUR vor

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Darmstadt (pta/03.03.2023/19:42) - Darmstadt, Deutschland, 3. März 2023: DerVorstand der Software AG (Frankfurt MDAX®: SOW) schlägt der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 0,05 Euro pro Aktie vor.

Daniela Bünger, Chief Financial Officer (CFO) der Software AG, sagte:

"Unser Dividendenvorschlag reflektiert das Interesse der Aktionäre, das Unternehmen in diesem letzten Jahr unseres Transformationsprogramms Helix auf langfristiges, nachhaltiges und profitables Wachstum auszurichten. Im Einklang mit unseren strategischen Zielen arbeiten wir mit Hochdruck an der Expansion im Bereich Integration, einschließlich der vollständigen Integration von StreamSets. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass Maßnahmen zur Kosteneffizienz ergriffen werden, um den Erwartungen an eine signifikante Verbesserung der Margen und des Cashflows in den nächsten Jahren gerecht zu werden. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass das Unternehmen die Prognose für 2023 erfüllen wird."

Dem im Vergleich zum Vorjahr reduzierten Dividendenvorschlag liegt eine vorsichtigere Kapitalallokation zur Stärkung der langfristigen Profitabilität und finanziellen Ausstattung des Unternehmens zugrunde. Im Geschäftsjahr 2022 hatte die Transformation zu einem nachhaltigen Subskriptions- und SaaS-Lizenzmodell einen negativen Einfluss auf den Free Cashflow. Die Unternehmensleitung bewertet diesen Faktor, der sich auch im Geschäftsjahr 2023 weiterhin auswirken wird, als vorübergehend und ist zuversichtlich, spätestens ab dem Jahr 2024 einen steigenden Free Cashflow zu generieren.

Die Software AG bleibt ihrer kommunizierten Dividendenpolitik verpflichtet und arbeitet auf eine steigende Aktionärsrendite hin.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung entspricht der Dividendenvorschlag bei 74,0 Mio. (Vj. 74,0 Mio.) dividendenberechtigter Aktien einer Ausschüttungssumme von 3,7 Mio. EUR (Vj. 56,2 Mio. EUR).

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der Software AG findet am 17. Mai 2023 als Präsenzveranstaltung im Darmstadtium in Darmstadt statt.

Über die Software AG

Die Software AG ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit. Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. EUR.

Kontakt:

Anfragen von Investoren Robert Hildebrandt Director, Investor Relations E: Robert.Hildebrandt@softwareag.com T: +49 6151 92-1040 Anfragen von Medienvertretern Dr. Astrid Kasper Senior Vice President, Corporate Communications E: astrid.kasper@softwareag.com T: +49 6151 92-1397 Dorothee Tschampa Senior Manager, Financial Communications E: dorothee.tschampa@softwareag.com T: +49 6151 92-1575

Aussender: Software AG Adresse: Uhlandstraße 12, 64297 Darmstadt Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 615192 1900 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Website: www.softwareag.com

ISIN(s): DE000A2GS401 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

