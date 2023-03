Das Sportunternehmen PUMA startete mit einer besonderen Podiumsdiskussion in die Formel-1-Saison 2023, um sein Vermächtnis in der Motorsportkultur zu feiern und die Bedeutung von Innovationen bei der Herstellung von Rennbekleidung zu erörtern. Es war die erste einer Reihe von Veranstaltungen zum 75-jährigen Bestehen von PUMA.

1948 gegründet, war PUMA in seiner Geschichte immer an der Spitze der Innovation und hat die Grenzen des Machbaren bei Leistung, Funktionalität und Design verschoben. Die erfolgreiche Tradition von PUMA im Motorsport begann bereits 2001, als JORDAN GRAND PRIX der erste Formel-1-Rennstall wurde, den PUMA sowohl mit Schuhen als auch mit Bekleidung ausstattete. Seitdem hat PUMA mit einigen der größten Namen im Sport wie etwa Michael Schumacher und Lewis Hamilton zusammengearbeitet und die besten Produkte für die besten Teams wie Mercedes-AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari und Red Bull Racing hergestellt.

Die Podiumsdiskussion, die am 1. März in Bahrain stattfand, wurde von Noemi de Miguel, einer Sportjournalistin und bei DAZN tätigen Fernsehmoderatorin, moderiert. Gemeinsam mit den Experten Thomas Josnik (Global Director Motorsport, PUMA), Mick Schumacher (Ersatzfahrer Mercedes-AMG Petronas F1 Team), Gregor Hübner (Senior Manager Sports Marketing Motorsport, PUMA) und Maurizio Sicco (Motorsport Racewear Consultant, PUMA), wurden die Meilensteine von PUMA im Motorsport erörtert, über Rennsportprodukte aus verschiedenen Epochen debattiert und darüber gesprochen, was der Motorsport aktuell repräsentiert.

SPEEDCAT PRO, der neueste Motorsportschuh von PUMA, wurde basierend auf Funktionalität entwickelt, um die Piloten bei ihren Spitzenleistungen auf der Strecke zu unterstützen. Jahrelange Innovation und Technologie in einem einzigen Schuh vereint, besteht der SPEEDCAT PRO aus den modernsten Materialien für den Rennsport. Das Obermaterial und das Futter sind feuerfest und bestehen aus leichtem Gewebe für Geschwindigkeit und Komfort. Die flache Gummisohle des SPEEDCAT PRO bietet absolute Kontrolle über die Pedale und der EVA-Keilabsatz sorgt für die perfekte Mischung aus Komfort, Leichtigkeit und Beweglichkeit des Schuhs. Der SPEEDCAT PRO wurde in Übereinstimmung mit den neuesten FIA-Homologationsbestimmungen im Bereich der Sicherheitsausstattung (FIA-Standard 8856-2018) für den besten Schutz im Rennen hergestellt. Überdies enthält der SPEEDCAT PRO mehrere Designelemente als Hommage an die Rennsporttradition von PUMA.

"PUMA ist stolz darauf, in diesem Jahr das 75-jährige Bestehen und auch unser Vermächtnis in der Motorsportindustrie zu feiern", sagte Thomas Josnik, Global Director Motorsport bei PUMA. "Innovation, Geschwindigkeit und Technologie standen schon immer im Zentrum unseres gesamten Wirkens und diese Veranstaltung ist eine Würdigung unsers Engagements, Grenzen zu verschieben und Veränderungen in der Branche voranzubringen."

Angesichts des 75. Jubiläums feiert PUMA die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Motorsport und diese Veranstaltung war der erste spannende Schritt in diesem Rahmen, der den Einsatz der Marke für herausragende Leistungen und Innovationen bei Rennbekleidung unterstreicht.

Rückblick auf die Veranstaltung (YouTube): HIER

Bilder der Veranstaltung: HIER

Interview mit Lewis Hamilton zu 75 Jahren PUMA: HIER

PUMA ist eine weltweit führende Sportmarke und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. PUMA entwickelt schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt und treibt damit seit 75 Jahren Sport und Kultur unermüdlich voran. PUMA bietet von Leistung und Sport inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 18.300 Mitarbeiter und seine Unternehmenszentrale liegt in Herzogenaurach/Deutschland.

