DORTMUND (dpa-AFX) - Zehn Pflichtspiele, zehn Siege - Borussia Dortmund wird mehr und mehr zu einem echten Titelkonkurrenten des seit Jahren übermächtigen FC Bayern. Mit dem 2:1 (2:0) im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig übernahm das Team von Fußball-Lehrer Edin Terzic zumindest für einen Tag die Tabellenführung. Vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna trafen Marco Reus (21. Minute/Foulelfmeter) und Emre Can (39.) am Freitag in einer hochklassigen Partie zum hart erkämpften Sieg des Revierclubs, der damit seinen nach der Winterpause begonnenen imposanten Höhenflug fortsetzte. Nur mit einem Erfolg am Samstag in Stuttgart können die Münchner dank ihrer besseren Tordifferenz wieder vorbeiziehen.

Dagegen mussten die vom ehemaligen BVB-Trainer Marco Rose gecoachten Leipziger im Kampf um die Meisterschaft bei nun sieben Punkten Rückstand auf die Borussia einen Rückschlag hinnehmen. Emil Forsbergs Tor in der 74. Minute war letztlich zu wenig.

Beide Teams starteten mit einem Handicap in die Partie. So musste der zuletzt hochgelobte BVB-Stammtorhüter Gregor Kobel aufgrund muskulärer Probleme kurzfristig passen und durch Alexander Meyer ersetzt werden. Bei den Gästen klagte Angreifer Timo Werner vor dem Spiel über gesundheitliche Probleme. Für ihn stand der von einem Außenbandriss genesene Christopher Nkunku erstmals seit 111 Tagen wieder in der Startelf.

Der zurückgekehrte Stürmer bereitete der Borussia, die seit 19 Jahren kein Heimspiel an einem Freitagabend mehr verloren hatte, zu Beginn große Probleme. Sowohl in der 3. als auch in der 7. Minute war Nkunku der Führung für Leipzig nahe. Auch der BVB trug von Beginn an zum hohen Unterhaltungswert der Partie bei. Doch der vermeintliche Führungstreffer von Julian Brandt in der 13. Minute wurden wegen eines Handspiels des Nationalspielers annulliert.

Nur acht Minuten später belohnten sich die Dortmunder doch noch für ihren forschen Start. Nach einem Foul von Leipzigs Torhüter Janis Blaswich an Reus trat der Kapitän selbst zum fälligen Strafstoß an und verwandelte sicher. Dank seines 159. Pflichtspieltores für den BVB zog Reus mit dem Dortmunder Rekordspieler Michael Zorc gleich.

Der frühe Rückstand konnte die Gäste nicht schrecken. Mehr und übernahmen sie die Regie, zwangen den BVB in die Defensive, verpassten aber bei einer Chance von Marcel Halstenberg (35.) den möglichen Ausgleich. In der Leipziger Drangphase schlug die Terzic-Elf jedoch erneut zu. Beim abgefälschten Schuss von Can aus 18 Metern blieb Blaswich ohne Chance und konnte den 0:2-Pausenrückstand für sein Team nicht verhindern.

Nach Wiederanpfiff verstärkte das Rose-Team die Bemühungen um den Anschlusstreffer. So verfehlte der Schuss von André Silva (48.) das BVB-Tor nur knapp. Doch bei allem Ballbesitz taten sich die Gäste beim Herausspielen von Chancen weiter schwer. Andererseits schaffte es der BVB in dieser Phase nur selten, sich durch Konter vom Druck zu befreien. Gleichwohl musste Blaswich in der 67. Minute sein ganzes Können aufbieten, um bei einem Schuss von Reus das 0:3 abzuwenden.

Kurz darauf rückte BVB-Torwart Meyer in den Blickpunkt, der zunächst stark gegen Silva parierte, bei Forsbergs Tor aber machtlos war. Die präzise Vorlage hatte Nationalspieler David Raum geliefert. Die gefürchtete RB-Schlussoffensive blieb allerdings aus, der BVB verteidigte konzentriert. Die Leipziger mussten ab der 85. Minute gar in Unterzahl weiterspielen, weil das Wechselkontingent erschöpft war. Für den verletzten Xaver Schlager durfte Trainer Rose keinen Spieler mehr auf den Platz schicken. Dennoch kam RB in der Nachspielzeit noch zu zwei Top-Chancen, doch weder der eingewechselte Werner noch Forsberg brachten den Ball über die Linie./bue/DP/he