DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 15.624 Pkt - Index-Veränderungen ohne Auswirkungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die am Abend bekannt gegebenen Änderungen in der DAX-Familie hätten keine Kursreaktionen hervorgerufen, so der Teilnehmer. So ersetzen Rheinmetall die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) im DAX. Neben FMC werden Jenoptik und Hensoldt in den MDAX aufgenommen. Dafür müssen Rheinmetall, Verbio und Software AG ihren Platz räumen. Auch im SDAX und im TecDAX gab es Veränderungen. Diese treten mit Handelsbeginn am 20. März in Kraft.

Wenig verändert zeigte sich auch die Fielmann-Aktie. Wie eine Sprecherin auf Anfrage von Dow Jones Newswires mitteilte, entfallen in den kundenfernen Zentralbereichen der gesamten Gruppe bis 2025 insgesamt einige Hundert Stellen - zunächst 66 bis Mitte 2024. Zunächst hatte Business Insider über die Einsparungen berichtet.

Die Aktionäre der Software AG müssen sich mit einem Bruchteil der Vorjahresdividende zufrieden geben. Wie das Unternehmen mitteilte, will es der Hauptversammlung eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie vorschlagen nach 0,76 Euro im Vorjahr. Die Software AG begründete dies mit einer "vorsichtigeren Kapitalallokation zur Stärkung der langfristigen Profitabilität und finanziellen Ausstattung". Die Aktien zeigten sich ebenfalls kaum bewegt. Auch der Abstieg der Aktie aus dem MDAX und die Aufnahme in den SDAX löste keine Reaktion aus.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.624 15.578 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 03, 2023 16:50 ET (21:50 GMT)

