DJ Fitch bestätigt Österreich-Rating mit AA+ - Ausblick negativ

FRANKFURT (Dow Jones)--Fitch hat das Rating von Österreich mit AA+ bestätigt. Der Ausblick ist negativ. Das Rating werde gestützt durch eine diversifizierte und wohlhabende Wirtschaft, den Reservewährungsstatus des Euro, starke politische und soziale Institutionen und solide Außenfinanzen. Dem stehe die im Vergleich zu anderen Ländern hohe Staatsverschuldung Österreichs gegenüber, obwohl die Refinanzierungsrisiken durch lange Laufzeiten und niedrige Finanzierungskosten gemildert worden seien.

Der negative Ausblick spiegelt die anhaltende Unsicherheit über Österreichs nach wie vor beträchtliche und langfristige Abhängigkeit von russischen Gasimporten wider, wodurch das Land fiskalischen Risiken durch einen Ausstieg aus langfristigen Verträgen ausgesetzt ist, heißt es weiter. Diese Risiken seien vor dem Hintergrund einer hohen Staatsverschuldung und eines begrenzten Spielraums beim Rating AA+, um weitere Schocks aufzufangen, besonders ausgeprägt.

Durch die anhaltende Abhängigkeit von russischem Gas sei Österreich dem Risiko ausgesetzt, dass Russland die Lieferungen einstelle oder innen- oder außenpolitischer Druck ausgeübt werde, um langfristige Verträge auslaufen zu lassen, was mit erheblichen fiskalischen Kosten verbunden sein könnte - die Details des Vertrags mit Gazprom seien nicht transparent. Österreich ist eines der wenigen EU-Länder, die noch immer beträchtliche Mengen an russischem Pipeline-Gas importieren, so die Analysten.

March 03, 2023

