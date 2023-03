Osnabrück (ots) -CDU-Generalsekretär Czaja: Handschrift der CDU muss in Berlin erkennbar seinGroße Koalition sei Chance für die Hauptstadt - Kai Wegner werde "das gut verhandeln"Osnabrück. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht in der geplanten Großen Koalition in Berlin die Chance für einen Politikwechsel in der Hauptstadt. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Czaja: "Es kommt darauf an, dass die Handschrift der CDU in einer schwarz-roten Regierung deutlich erkennbar wird. Und ich traue Kai Wegner zu, dass er das gut verhandelt." Die CDU wolle "eine gut ausgestattete Polizei, eine gute Verkehrspolitik für die Menschen am Stadtrand und im Zentrum und eine Bildungspolitik, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht wird". Czaja sagte: "Wir wollen die Verwaltung reformieren, damit die Stadt endlich wieder funktioniert."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5455456