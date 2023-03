Die Nachfrage nach dermatologischen Therapeutika steigt - aktuellen Marktprognosen zufolge liegt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für die kommenden fünf Jahre bei 8,55 Prozent.* Faktoren, die das Wachstum fördern sind unter anderem der höhere Altersdurchschnitt der Bevölkerung und der Anstieg von Hauterkrankungen. Unternehmen wie Biofrontera (ISIN: DE0006046113) haben die Zeichen der Zeit erkannt und investieren in die Entwicklung neuartiger Medikamente und Therapiemöglichkeiten.

Langzeitfolgen der UV-Strahlung: Schädigungen der Haut im Alter

Mit dem Alter verändert sich auch die Haut. Das liegt einerseits an der Alterung des Körpers selbst, andererseits lassen aber auch Umwelteinflüsse die Haut frühzeitig altern. Die frühzeitige Hautalterung durch Umwelteinflüsse tritt vor allem dort auf, wo Menschen ihre Haut häufig und ungeschützt dem UV-Licht aussetzen. Das hat nicht nur optische, sondern oft auch ernstzunehmende gesundheitliche Folgen: Hauterkrankungen wie weißer und schwarzer Hautkrebs werden durch ein Übermaß an UV-Strahlung verursacht. Jährlich erkranken mehr als 220.000 Menschen in Deutschland an Hautkrebs.*** Häufig tritt Hautkrebs nicht unmittelbar sondern erst als Spätfolge einer (lebens-)langen UV-Exposition zu Tage: Die meisten Hautkrebserkrankungen werden somit im Alter von 75 bis 79 Jahren diagnostiziert.

Frühzeitig erkannt lässt sich Hautkrebs meist gut behandeln. Hier arbeiten Unternehmen wie Biofrontera (ISIN: DE0006046113), Novartis (ISIN: CH0012005267) oder Sanofi (ISIN: FR0000120578) an Medikamenten und Therapiemöglichkeiten. Biofrontera hat sich dabei gezielt auf UV bedingte Hautschädigungen spezialisiert: Zum einen widmet sich das Unternehmen mit seiner intensiven Forschung und Weiterentwicklung der photodynamischen Therapie und dem Medikament Ameluz der Behandlung von aktinischen Keratosen (einer Vorstufe des weißen Hautkrebses), Basalzellkarzinom und weiterer Hauterkrankungen. Zum anderen bietet Biofrontera mit seiner Wirkkosmetik-Marke Belixos eine Hautpflege an, die mit patentierter Biocolloid-Technologie und seiner Formel mit hochkonzentriertem Niacinamid die natürliche Schutzfunktion der Haut gegen lichtbedingte Hautalterung und schädlichen Umwelteinflüsse stärkt.

Kosmetische Behandlung natürlicher Hautalterung

Mit Anti-Aging-Pflege versuchen viele Menschen auch die Folgen der natürlichen Zellalterung der Haut zu mildern. Die natürliche Hautalterung tritt auf, wenn die Zellteilungsprozesse und die Durchblutung der Haut mit der Zeit langsam nachlassen und die Hautzellen dadurch unterversorgt sind. Auch nimmt die Talgproduktion und die Bildung von Hyaluronsäure im Kollagengerüst mit den Jahren ab, sodass die Haut weniger Wasser speichert und insgesamt trockener wird. Die Oberhaut wird mit der Zeit dünner, und es bilden sich Falten und Altersflecken.

Um diese Zeichen der Zeit optisch zu mindern, nutzen allein in Deutschland rund 4,68 Millionen Frauen täglich Antifaltencreme oder andere Antifaltenpflege.** Darin enthalten sind häufig Hyaluronsäure, Kollagen, das Co-Enzym Q10, Vitamin E, C, B oder Retinol (Vitamin A), die allesamt laut Hersteller-Versprechungen die Haut glatter und frischer erscheinen lassen sollen. Beliebte Marken sind unter anderem Nivea von der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000), L'Oréal (ISIN: FR0000120321) sowie Satin Naturel von Sylphar N.V., Mother Nature Cosmetics von der SNS Commerce GmbH oder Colibri Skincare von der domany GmbH. Ob neben kurzfristigem Effekt auch eine Langzeitwirkung erreicht werden kann, ist wissenschaftlich umstritten. Doch sorgen jugendliche Schönheitsideale bei einer gleichzeitig alternden Bevölkerung nachhaltig für eine große Nachfrage.

