Zeitenwende im DAX: Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall wird dank einer deutlich gestiegen Bewertung am Aktienmarkt in die ersten Börsenliga aufgenommen. Seit dem Beginn des Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist der Aktienkurs des Unternehmens um etwa das Anderthalbfache gestiegen.Seinen Indexplatz räumen muss der Dialysespezialist FMC, der ab dem 20. März im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte zu finden ist. Beides war so von Experten erwartet worden.Mit dem Rüstungskonzern ...

