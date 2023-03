Forscher haben in der Cheops-Pyramide in Ägypten eine bisher mindestens 4.500 Jahre lang verborgene Kammer entdeckt. Die Untersuchungen haben aber gerade erst begonnen. Techniken wie die Myonen-Tomographie halfen, die Kammer ausfindig zu machen. Die neu entdeckte Kammer scheint ein Korridor zu sein, der in einer Sackgasse endet. Diese zu finden war gar nicht so einfach, denn das geschieht natürlich im besten Fall, ohne dass die Pyramide beschädigt wird oder Steine bewegt werden ...

