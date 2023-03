Axon hat in dieser Woche ganz starke Zahlen vorgelegt - die Aktie sprintete auf ein neues Rekordhoch. Der Hersteller von Tasern und Bodycams gehört an der Börse zu den Stehaufmännchen, denn 2022 war der Titel noch brutal gecrasht. Wer langfristig bei Axon dabei ist, hat glänzend verdient. Und es geht noch mehr.Axon Enterprise ist ein Wachstumsunternehmen, wie es im Buche steht. Und dabei wird die Firma in diesem Jahr schon 30 Jahre alt.Seit 2001 ist Axon an der Börse. Die Performance seitdem: 38.960 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...