Unsere letzte Kommentierung zu Curaleaf Holdings überschrieben wir am 13.01. mit "Aktie sucht Boden".

Diese Überschrift hätten wir getrost auch heute verwenden können, denn noch immer ist die Curaleaf-Aktie darum bemüht, einen tragfähigen Boden auszubilden. Die Erfolge sind allerdings übersichtlich…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Curaleaf rauschte unter die 6 US-Dollar und auch der zentrale Unterstützungsbereich um 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar konnte nicht verteidigt werden. Die Aktie fand sich schließlich im Bereich von 4,0 US-Dollar wieder bzw. temporär auch knapp darunter. Aktuell versucht sich Curaleaf im Bereich von 4,0 US-Dollar an der Ausbildung eines tragfähigen Bodens. Der Erfolg des Unterfangens ist aber weiterhin offen, denn Curaleaf will es bislang nicht gelingen, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 5 US-Dollar wäre ein erster Hoffnungsschimmer. Bis dahin droht auf der Unterseite unverändert die Ausdehnung der Abwärtsbewegung…"

Die Hoffnung auf einen Boden im Bereich von 4,0 US-Dollar hat sich nicht erfüllt. Das Handelsgeschehen verlagerte sich zwischenzeitlich in den Bereich von 3,6 US-Dollar bis 4,0 US-Dollar. In dieser Spanne etablierte sich jedoch eine veritable Seitwärtsbewegung, die wiederum das Bodenbildungsszenario auf niedrigem Niveau am Leben hält.

Allerdings ist die Gefahr auf der Unterseite noch nicht gebannt. Bereits ein Rücksetzer unter die 3,6 US-Dollar würde Curaleaf Holdings arg in die Bredouille bringen. Es bedarf eines nachhaltigen Vorstoßes über die 4,0 US-Dollar - noch besser über die 5,0 US-Dollar - um das Thema Bodenbildung voranzutreiben. Die Lage im Cannabis-Sektor bleibt außerordentlich angespannt, sodass nachhaltige Aufwärtsbewegungen kurzfristig nicht unbedingt zu erwarten sind.

Enthaltene Werte: CA23126M1023