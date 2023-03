Anzeige / Werbung

Unsere letzte Kommentierung zu OrganiGram Holdings überschrieben wir am 14.01. mit "Aktie sendet Lebenszeichen".

Damals hieß es unter anderem "[…] OrganiGram ist an den markanten Widerstand von 1,2 CAD herangelaufen und konnte diesen am Freitag (13.01.) mit einem kräftigen Sprung überwinden. Damit ist der Weg in Richtung 1,40 CAD frei. Doch auch dieser Kursbereich kann nur eine Zwischenstation sein. Auf der Unterseite darf es nicht mehr unter die 1,0 CAD gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite würde ein nachhaltiger Ausbruch über die 1,6 CAD für frische Akzente sorgen."

In der Folgezeit dehnte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in Richtung 1,40 CAD aus. OrganiGram kratzte zwar an dieser Marke, verpasste es aber, entscheidend darüber hinweg zu setzen. Ein weiteres, frisches Kaufsignal blieb somit aus und es kam, wie es kommen musste - Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie zum Rückzug.

Der Kursrückgang in den letzten Wochen verlief stetig. Mit dem Rücksetzer unter die 1,2 CAD nahm die Korrektur Form an. Aktuell hat OrganiGram den wichtigen Unterstützungsbereich um 1 CAD erreicht und notiert nur noch knapp oberhalb des markanten Dezember-Tiefs von 0,96 CAD.

Kurzum. Für OrganiGram gilt es nun. Ein Rücksetzer unter die 0,96 CAD würde ein starkes Warnsignal auslösen und die Aktie weiter in Bedrängnis bringen. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 1,20 CAD. Jedoch erst eine Bewegung über die 1,40 CAD hinweg würde eine nachhaltige Entspannung mit sich bringen. Mit Blick auf die herausfordernde Gemengelage im Cannabis-Sektor ist allerdings fraglich, dass die Aktie entsprechende Kraft kurzfristig aufbringen kann.

Enthaltene Werte: CA68620P1018