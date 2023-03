Mit Blick auf sinkende Anleiherenditen und Anzeichen einer wieder in Fahrt kommenden Wirtschaft in China haben die Zinssorgen zuletzt spürbar nachgelassen. Das wirkte sich direkt auf DAX und Co. aus und nach einer insgesamt wenig berauschenden Woche gab es am Freitag noch einmal kräftige Aufschläge zu sehen. Davon konnten vor allem Titel profitieren, die zuvor stark unter Druck geraten waren.Eines der Paradebeispiele dafür ist die Aktie von Plug Power (US72919P2020), welche nach enttäuschendne Zahlen zeitweise um über 14 Prozent in die Tiefe segelte. ...

