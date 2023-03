Viele ETF Investoren schätzen die Diversifikation eines Portfolios und die vielfältigen Wirtschaftsbereiche in die man investiert. Doch einige Aktien bieten ebenfalls einen ganzen Korb voller Geschäftsbereiche, der sie auch als Investment für ETF Anleger attraktiv macht. In den meisten Fällen haben passive Indexfondssparer wenig mit Einzelaktien am Hut. Das muss aber nicht immer sinnvoll sein. So kann man beispielsweise mithilfe einer Core-Satellite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...