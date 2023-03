Wer an der Börse aktiv ist, braucht manchmal gute Nerven. 2022 war ein Schnellwaschgang und 2023 startete überragend gut. Die Sorgen von gestern scheinen vergessen. Deshalb gilt es gerade jetzt, die richtigen Bausteine ins Depot zu packen. Dax - Wir brauchen einen Sell Off" am 29.9.22 versus "Dax - die Party geht grade erst richtig los ...

