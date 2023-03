Liposomen haben viele Anwendungsgebiete - ob in Kosmetika oder Nahrungsergänzungsmitteln. Ihre Beschaffenheit bestimmt, ob sie als Pflegezusatz, Stabilisator oder sogar als Wirkstoffträger fungieren. Letztere Eigenschaft machen sich derzeit innovative Pharmaunternehmen wie Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) zunutze. Das kanadisch-israelische Unternehmen erforscht und testet die Liposomen-Plattform (LPT), mit der CBD über einen längeren Zeitraum kontrolliert in die Blutbahn abgegeben werden kann.

Was sind Liposomen?

Liposomen sind kugelförmige Partikel mit vesikulären Eigenschaften, die aus einer oder mehreren zweischichtigen Lipidmembranen bestehen, die einen wässrigen Kern umgeben. Aufgrund ihrer Struktur sind sie in der Lage, sowohl wässrige als auch fettlösliche Substanzen einzuschließen und auf diese Weise zu transportieren. Diese und andere Eigenschaften werden seit Jahren auch im klinischen Umfeld für die Verabreichung von Medikamenten genutzt - zum Beispiel in der Onkologie (1).

Warum sind Liposomen so spannend für die Pharmaforschung?

Eine große Herausforderung bei der Verabreichung von Arzneimitteln oder Nährstoffen ist deren Abgabe, Bioverfügbarkeit und effektive Aufnahme durch den Körper. Wenn beispielsweise lipophile Arzneimittel oral verabreicht werden, werden sie größtenteils aus unserem Körper ausgeschieden, und nur kleine Mengen können das Verdauungssystem passieren und den gewünschten Ort im Körper erreichen.

Die Liposomen-Plattformtechnologie wird in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt, um die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln zu erhöhen, ihre Verabreichung zu verbessern und ihre Wirksamkeit zu steigern. Mit der LPT-Plattform von Innocan Pharma erreichen mit CBD beladene Liposomen beispielsweise eine nahezu 100-prozentige Bioverfügbarkeit im Blutkreislauf und erzielen eine maximale Aktivität bei geringen Wirkstoffmengen.

Die Liposomen-Plattformtechnologie hat das Potenzial, die Behandlung zahlreicher Erkrankungen zu verbessern, z. B. bestimmte Formen der Epilepsie, Entzündungskrankheiten und Infektionen. Dies dürfte den wachstumsstarken Markt für liposomale Arzneimittel adressieren, der von etwa vier Milliarden Dollar (2021) auf acht Milliarden Dollar (2029) anwachsen könnte (2).

Welche Pharmaunternehmen forschen an Liposomen-Technologien?

Neben Innocan Pharma erforschen und entwickeln auch große Pharmaunternehmen Arzneimitteln und Verabreichungssysteme auf der Grundlage der Liposomen-Technologie.

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) ist ein Beispiel dafür. Der Pharmakonzern hat Liposomen-Technologien entwickelt, die zur Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt werden. Ein Beispiel ist Doxil® - ein liposomaler Wirkstoff für die Behandlung bestimmter Krebsarten, der von Prof. Chezy Barenholz, wissenschaftlicher Berater bei Innocan Pharma, erfunden wurde. Doxil® besteht aus Liposomen, die das Antitumormittel Doxorubicin® enthalten. Die Liposomen tragen dazu bei, das Medikament an die Tumorzellen zu bringen und freizusetzen, wodurch die Wirksamkeit des Medikaments verbessert wird.

Das Kursziel für die Aktie von Johnson & Johnson wird derzeit (Stand: 17. Februar 2023) von den Analysten auf durchschnittlich 180,90 US-Dollar festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 13,5 Prozent entsprechen würde.

Darüber hinaus hat Gilead Sciences (ISIN: US3755581036) eine Liposomen-Technologie namens AmBisome® entwickelt, die weltweit zur Behandlung invasiver Pilzinfektionen eingesetzt wird. Die Analystenschätzungen für die Aktie von Gilead Sciences sind im Allgemeinen ebenfalls positiv, wobei der Markt ein durchschnittliches Kursziel von 92,90 US-Dollar pro Aktie (Stand: 17. Februar 2023) prognostiziert, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als acht Prozent bedeuten könnte.

Webinar mit Innocan Pharma: Am 20. März 2023 um 17 Uhr läd Innocan Pharma zum Webniar ein. Interesse? Bitte melden Sie sich bei Eva Reuter: &x65;&x2e;re&x75;&x74;er@&x64;&x72;-re&x75;&x74;er.&x65;&x75; . Gern schicken wir Ihnen die Einwahldaten

Quellen:

https://www.arzneimitteltherapie.de/heftarchiv/2018/01/pharmakookonomie-liposomaler-arzneistofftrager-in-der-onkologie.html

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liposome-drug-delivery-market

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Innocan Pharma existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Innocan Pharma. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Innocan Pharma vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Innocan Pharma abgerufen werden: https://innocanpharma.com/investors/?lang=de

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Innocan Pharma vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Innocan Pharma können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 05.03.2023 Innocan Pharma: Liposomen-Technologie: Wachstumsmarkt für innovative Pharmaunternehmen appeared first on Small- and MicroCap Equity.