Unterföhring (ots) -Hat sie? Oder hat sie nicht? Obwohl Schauspielerin Yvonne Woelke nicht im RTL-Dschungel campierte, hatte sie eine mediale Hauptrolle um die Show. Des Ehebruchs von Katzenberger-Mutter Iris Klein verdächtigt, wurde sie über Nacht zur Frau, über die Deutschland diskutiert. "Jetzt rede ich!" heißt es morgen in VollesHaus. Yvonne Woelke spricht am Montag, 6. März 2023, ab 16:00 Uhr in der neuen SAT.1-Nachmittagsshow VollesHaus mit Jochen Schropp und Jasmin Wagner darüber, wie diese Gerüchte ihr Leben auf den Kopf gestellt haben.Volles Programm in VollesHaus: Das sind die weiteren Highlights der kommenden Woche:- Am Montag (6. März) ist Ross Antony zu Gast bei Jasmin Wagner und Jochen Schropp. Der Entertainer und Musiker präsentiert seinen neuesten Song und lässt die Zuschauer:innen exklusiv in sein Familienleben blicken. Am Dienstag (7. März) sind Sarah Bora und ihr Mann Eko Fresh in VollesHaus. Sarah Bora, die sich aus häuslicher Gewalt befreit hat und sich gegen sie stark macht, berichtet davon, wie sie ihre Geschichte für das SAT.1-Doku-Event EndlichFrei selbst verfilmt hat. Auf der VollesHaus-Couch nimmt am Mittwoch (8. März) die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor Platz und Schauspieler Mark Keller kommt mit seinen Söhnen zu Besuch. Am Donnerstag (9. März) erwarten Jasmin Wagner und Jochen Schropp Hardy Krüger Jr. und seine Frau Alice Krüger, die offen über ihre vorsorgliche Brust-Amputation spricht. Und am Freitag (10. März) besucht Deutschlands beliebtester Choreograf und Model Bruce Darnell VollesHaus.- Die VollesHaus-Expert:innen: Am Montag (6. März) berät Kult-Anwalt Ingo Lenßen die Zuschauer:innen in Shopping-Fragen. Am Dienstag (7. März) bringt Katja Saalfrank aktuelle Erziehungstipps zu VollesHaus. Am Mittwoch (8. März) erklärt Trödel-Profi Mauro Corradino, welche Schätze im eigenen Keller oder auf dem Dachboden versteckt sein können. Und Spar-Detektiv Daniel Engelbarts hat am Donnerstag (9. März) Tipps zum Energiekosten-Sparen dabei.- In der neuen Doku-Serie "Promi-Mitbewohner" ziehen ab Montag, 6. März, Prominente bei ganz normalen Familien in Deutschland ein und bestreiten mit ihnen gemeinsam den Alltag. Zum Start geht es für Model und Reality-TV-Bekanntheit Gina-Lisa Lohfink zum Ballett-Unterricht mit dem Familien-Nachwuchs und das handwerkliche Talent von Mallorca-Auswanderin Danni Büchner ist bei Renovierungsarbeiten mit einem Vater-Sohn-Gespann gefragt. Wie schlagen sich die beiden TV-Stars in ihren neuen Familien-WGs?Die neue SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.Aktuelle Interviews mit dem "Volles Haus!"-Moderations-Duo Jochen Schropp und Jasmin Wagner finden Sie auf der SAT.1-Presselounge unter presse.sat1.de.Hashtag zur SAT.1-Nachmittagsshow: VollesHausPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1181email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5455824