Die Greiff AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Freiburg, Deutschland. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Volker Schilling gegründet und ist seitdem zu einem wichtigen Akteur in der Vermögensverwaltungsbranche herangewachsen. Die Greiff AG bietet eine breite Palette von Vermögensverwaltungsdienstleistungen für private und institutionelle Kunden an, darunter Vermögensaufbau und -erhalt, Risikomanagement, Anlageberatung und Family-Office-Services. Das Unternehmen setzt auf eine individuelle Beratung und eine langfristige Kundenbeziehung, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert. Volker Schilling, der Gründer und CEO von Greiff AG, hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Vor der Gründung des Unternehmens war er bei ...

