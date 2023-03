DJ VW hebt E-Auto-Zielquote an - 2030 in Europa 80 Prozent Stromer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat sein Absatzziel für Elektro-Pkw der Kernmarke in Europa deutlich erhöht. "Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein", sagte New Mobility-Markenvorstand Thomas Ulbrich der Automobilwoche. Die 2021 vorgestellte bisher gültige Zielquote lag bei 70 Prozent.

Die Pkw-Sparte von VW liege damit auch innerhalb des Konzerns vorn, so der Manager: "Das ist das ehrgeizigste Ziel aller Marken. Aber wir haben im Konzern bei diesen Themen immer eine Spitzenrolle eingenommen." Volkswagen ist in Europa Marktführer bei Elektroautos, 2022 lag der Anteil reiner Stromer bei VW Pkw am Gesamtverkauf bei etwas mehr als 10 Prozent.

Für die Märkte in China und USA bleiben die Absatz-Quotenziele für elektrische Fahrzeuge bei den bisher genannten 50 Prozent.

