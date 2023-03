Die Wasser- & Abwasseraufbereitung gewinnt durch den Klimawandel eine immer größere Bedeutung. Laut eines Marktberichtes von Fortune Business Insights betrug das Marktvolumen 2021 insg. 281,75 Mrd. US-Dollar. Bis 2029 soll dieser Markt auf fast 490 Mrd. US-Dollar anwachsen (1). Im Interview mit Herrn Kröll, dem deutschen CEO der australischen Firma De.mem ging es im ersten Teil dieser 6-teiligen Reihe um das Geschäftsmodell, die regionale Fokussierung sowie die Wiege des Unternehmens:

Bitte beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell in 5 Sätzen:



Andreas Kröll: De.mem ist ein Komplettanbieter für die industrielle Wasseraufbereitung. Wir bieten unseren Kunden ein Komplettangebot vom Anlagenbau über den Service und Wartung, sogar das Leasing von Anlagen, bis hin zu den Verbrauchsmaterialien, wie Spezialchemikalien. Wir haben dadurch ein Geschäftsmodell aufgebaut, welches sehr stark auf wiederkehrenden Umsätzen basiert. Dies gibt unserer Firma viel Stabilität, positioniert uns aber auch in einen Bereich mit höheren Margen und letztendlich setzen wir unsere firmeneigenen Technologien, insbesondere die Membrantechnik, so ein, dass sie in all diesen verschiedenen Produktlinien aufgeht und uns das besondere Merkmal verschafft, welches der Wettbewerb nicht anbieten kann.

Wo und in welchen Ländern ist De.mem aktiv?



Andreas Kröll: De.mem ist derzeit in drei Ländern aktiv. Der Hauptmarkt ist Australien, wo wir ca. 80 Prozent unseres Umsatzes erwirtschaften. Zudem haben wir Singapur als Absatzmarkt. Dort produzieren wir unsere Hohlfasermembran und sind sehr stark mit der Membranforschung und -entwicklung beschäftigt. Wir haben in Velbert, Deutschland, eine Tochterfirma, die De.mem-Geutec GmbH. Diese bedient sehr stark die metallverarbeitende Industrie sowie Galvanikindustrie mit dem Fokus auf der Galvanik-Oberflächenbehandlung von Metall. Das ist unser Spezialgebiet in Deutschland.

Warum sitzt die Entwicklung in Singapur?



Andreas Kröll: Das ist durch die Historie von De.mem gewachsen. De.mem wurde zu der Zeit, als ich selbst noch im Risikokapitalbereich bei einem Fond in Singapur tätig war, durch diesen Fond in Singapur gegründet. Das entstand durch langjährige Partnerschaften mit führenden Instituten/Universitäten, insbesondere mit eine der größten Universitäten aus dem Bereich des Engineering - die Nanyang Technological University in Singapur, Nanyang - welche extrem stark im Bereich Wasseraufbereitung und Membrantechnik aufgestellt ist und viel finanzielle Unterstützung von der Regierung Singapurs bekommt, da für diese die Wasserversorgung politisch ein sehr wichtiges Thema ist. Sie haben sehr viele Technologien und beste Forschungseinrichtungen zu bieten. De.mem wurde ursprünglich aus dieser Forschungseinrichtung heraus als Spin-off um eine Membrantechnologie herum gegründet, die wir aus dieser Universität lizensiert hatten und dies hat sich bis heute fortgesetzt. Die Membrantechnik ist somit optimal in Singapur aufgehoben und profitiert fortwährend von der finanziellen Unterstützung.

Quellen

https://www.fortunebusinessinsights.com/water-and-wastewater-treatment-market-102632

