Am Freitagnachmittag haben die Aktien der Online-Arzneimittelversender Zur Rose und Shop Apotheke Europe erneut kräftig zulegen können. Rückenwind verliehen positive Aussagen zur Einführung der elektronischen Rezeptierung (E-Rezept) in Deutschland von Bundesgesundheitsgesundheitsminister Karl Lauterbach."Auch das elektronische Rezept wird bislang kaum genutzt. Das wird dann ebenfalls verpflichtend?", fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) den Minister im Rahmen eines Interviews. "So ist ...

