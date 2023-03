DJ EU unterstützt Moldau bei Aufbau von Sicherheitssektor - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Union will die Republik Moldau nach Zeitungsinformationen beim Aufbau eines effizienten Sicherheitssektors helfen. Im Frühsommer sollen in einer weiteren zivilen EU-Mission Verwaltungsspezialisten aus den Mitgliedsländern aus Justiz, Polizei und Zollwesen dorthin entsandt werden, berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich dabei auf ranghohe EU-Diplomaten. Darüber hinaus wolle Brüssel auch Experten schicken, die das kleine Land im Westen der Ukraine im Kampf gegen Cyberangriffe und Desinformation beraten.

Experten des Europäischen Auswärtige Dienst (EAD) erstellten derzeit bereits ein Krisenmanagement-Konzept, schreibt die Zeitung. Es soll noch in März fertig werden.

