DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Zur Vermeidung einer Abhängigkeit von China bei der Herstellung von Erneuerbare-Energien-Technik will die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten Produktionsziele diese Clean-Tech-Güter einführen. Bis 2030 soll die EU in der Lage sein, 40 Prozent ihres jährlichen Bedarfs an emissionsfreien Technologien selbst zu produzieren, schreibt die EU-Kommission in einem Entwurf für den "Green Deal Industrial Plan" laut dem "Handelsblatt". Die EU-Kommission wolle den Mitgliedsstaaten Produktionsziele für Solarzellen, Windräder, Batterien und Wärmepumpen vorgeben. Die "Wirtschaftswoche" berichtete ebenfalls darüber.

Bei der Produktion von Batterien und Windtechnologie solle der Anteil mindestens 85 Prozent betragen, wie die "Wirtschaftswoche" schreibt. Bei Wärmepumpen werde ein Anteil von 60 Prozent festgeschrieben. Bei Solaranlagen strebe die Kommission einen EU-Produktionsanteil von mindestens 40 Prozent an. Die EU-Kommission wolle den Verordnungsvorschlag am 14. März vorstellen.

Zugleich dringt die Kommission laut dem "Handelsblatt" darauf, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Über strategisch wichtige Energieprojekte, sogenannte Netto-Null-Resillenz-Projekte, solle künftig europaweit innerhalb von einem Jahr entschieden werden, wenn die geplante Leistung mehr als ein Gigawatt beträgt. Die Genehmigung von Projekten mit geringerer Leistung solle sogar in acht Monaten erfolgen.