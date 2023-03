KOBLENZ (dpa-AFX) - Die Debeka-Versicherungsgruppe hat nach einem Medienbericht im Jahr 2022 mehr Geld für Schadens- und Leistungsfälle ausgeschüttet. Mehr als zehn Milliarden Euro an Versicherungsleistungen seien für mehr als elf Millionen Schaden- und Leistungsfälle an die Mitglieder und Kunden geflossen, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Brahm der "Rhein-Zeitung". Im Jahr zuvor hatte sich die Summe auf 9,4 Milliarden Euro für mehr als elf Millionen Schadens- und Leistungsfälle belaufen.

Die in Koblenz ansässige Versicherungsgruppe will an diesem Dienstag ihre Geschäftszahlen zum abgelaufenen Jahr und einen Ausblick für die kommenden Monate vorlegen. Im Jahr 2021 war das Unternehmen nach eigenen Angaben in allen Bereichen deutlich stärker als die gesamte Branche in Deutschland gewachsen. Ende 2021 zählte Debeka insgesamt 16 593 Mitarbeiter./glb/DP/mis