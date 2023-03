Eine komplette Industrie ist im Rausch. Vor rund 80 Jahren war Cannabis fast überall auf der Welt verboten. Nun öffnen sich nach und nach die Türen, welche auf einen Markt führen, der immer mehr Potenzial bietet. Die Legalisierung von Cannabis sorgt in zahlreichen Ländern für den Startschuss eines Nachfragebooms, der mindestens auf Jahrzehnte ausgelegt zu sein scheint. Daher ist auch die Rede von einem Green Rush, angelehnt an den Gold Rush, welcher im 19. Jahrhundert in Nordamerika stattfand.

In Nordamerika findet sich auch der Ausgangspunkt für den Green Rush. Seit 2012 wird Cannabis in vielen Bundesstaaten der USA nach und nach legalisiert. Kanada zog 2018 nach. Der Einzelhandelsumsatz von medizinischem Cannabis hat sich in den USA seit 2016 mehr als verdoppelt. 2021 lag er bei rund 6 Milliarden US-Dollar. Der Verkauf von Gras für den privaten Konsum liegt in seinen Zahlungen noch deutlich darüber. Unter anderem die Entwicklungen in Deutschland sorgen nun dafür, dass der Green Rush auch den europäischen Markt erreicht. 2021 lag der Absatz von medizinischem Cannabis in Deutschland bei 185 Millionen Euro. Tendenz: steigend. 2018 betrug der Umsatz noch 74 Millionen Euro. Außerdem hat die Ampel-Koalition in ihrem Koalitionsvertrag die Legalisierung von Cannabis für Privatpersonen beschlossen. Es ist unschwer zu erkennen, dass der Cannabis-Markt an Bedeutung gewinnt. Für einige Aktien sind das gute Nachrichten.

Tilray (ISIN: US88688T1007) - Vorreiter rund um den Green Rush

Tilray wurde 2013 in New York City gegründet. Seitdem übernimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der Forschung, Produktion und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Der einsetzende Green Rush hat dem Pharma- und Cannabisunternehmen in den letzten Jahren Rückenwind gegeben. Tilray spielt längst nicht nur in Nordamerika eine bedeutende Rolle, sondern verfügt über Niederlassungen in Lateinamerika, Australien, Neuseeland, Portugal und Deutschland. "Deutschland ist für uns der wichtigste europäische Markt für unsere innovativen Produkte", sagte Tilray-Chef Brendan Kenned. Der Konzern produziert in Deutschland ein Cannabisextrakt, welches in deutschen Apotheken zu kaufen ist. An der Börse könnte Tilray derzeit Luft nach oben haben. Zumindest wenn es nach zahlreichen Analysten geht. Von Capital IQ befragte Analysten gaben Kursziele zwischen 2,85 und 12 US-Dollar an. Bei fast allen Einschätzungen schwingt daher eine Kaufempfehlung mit.

Water Ways (ISIN: CA9411881043) macht modernen Cannabis-Anbau möglich

Water Ways entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Bewässerungssysteme für landwirtschaftliche Betriebe. Diese braucht es auch bei der Produktion von Cannabis. Das Unternehmen aus Kanada mit Sitz in Israel macht mit seiner modernen und innovativen Technologie den zeitgemäßen Anbei von Cannabis möglich. Jüngst hat Water Ways einen Folgeauftrag für ein IoT-Bewässerungs- und -Düngesystem für medizinisches Cannabis erhalten. IoT steht für das Internet der Dinge. Das Unternehmen hat für Cannabiszüchter und -anbauer eine zugeschnittene Lösung entwickelt. Mit Cronos Israel hat der erste Cannabis-Kunde von Water Ways ein entsprechendes Bewässerungssystem im Jahr 2020 erhalten. Die Systeme können den Anbau von Cannabis nachhaltiger und effektiver machen. Börsianer, welche sich für das Unternehmen hinter den Bewässerungslösungen interessieren, finden die Aktie von Water Ways auch an den deutschen Finanzmärkten.

SynBiotic (ISIN: DE000A3E5A59) - Profiteur der Cannabis-Legalisierung in Deutschland?

Einer der führenden Hanfverarbeiter in Deutschland hat seinen Sitz in München. SynBiotic ist es in den letzten Jahren gelungen, die stärksten Cannabis-Player Europas unter einem Dach zu vereinen. Das Unternehmen betreibt CBD-Produktions- und Extraktionsanlagen und deckt rund um Cannabis die komplette Wertschöpfungskette ab. Die anstehende Cannabis-Legalisierung in Deutschland scheint für SynBiotic eine große Chance zu sein, welche internationale Aufmerksamkeit erregt. Ende 2022 nahm der bekannte Cannabis-Manager Bruce Linton an einer Kapitalerhöhung von SynBiotic teil. "Aufgrund der kürzlich angekündigten Legalisierung in Europa größter Volkswirtschaft sehe ich ein enormes Potenzial im europäischen Markt, insbesondere in Deutschland", kommentierte Linton den Schritt. Der Kanadier hatte zuvor Canopy Growth (ISIN: CA1380351009) gegründet und zu einem der weltgrößten Cannabis-Unternehmen aufgebaut.

Rize Medical Cannabis and Life Sciences (ISIN: IE00BJXRZ273) als Cannabis-ETF

Top-Holdings: The Scotts Miracle-Gro Company (ISIN: US8101861065), Jazz Pharmaceuticals (ISIN: IE00B4Q5ZN47), Amyris (ISIN: US03236M2008), Teva Pharmaceutical Industries (ISIN: US8816242098) und Novartis (ISIN: US66987V1098).

Der Green Rush könnte erst der Anfang sein

Der Green Rush scheint Cannabis aus einer grauen Nische herauszuholen. Signale, wie das aus Deutschland zeigen, dass die derzeitige Entwicklung erst der Anfang seien könnte und der Cannabismarkt weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das gilt es für alle Anlegerinnen und Anleger zu beobachten.

