Frankfurt (ots) -



(...) Nach rechts verschoben haben Sahra Wagenknecht und ihre Gefolgsleute den Diskurs schon oft - sei es mit populistischen Äußerungen zu Flüchtlingen oder zur Identitätspolitik. Daher ist es eine gute Nachricht, dass die 53-Jährige nicht mehr für die Linke kandidiert. Verlässt sie dann auch noch die Partei, wäre der Weg dort vielleicht wieder frei für eine Politik ohne Kreml-Narrative, die soziale Ungleichheit angeht, ohne sich dabei gegen Minderheiten und Flüchtlingsschutz zu stellen. Die Sorge, dass eine in zwei Parteien gespaltene Linke nicht mehr in die Parlamente kommt, ist zwar berechtigt. Aber so zerstritten, wie die Partei ist, trifft das auch jetzt schon zu. Dann doch lieber wieder eine linke Politik mit linker Haltung.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5456033

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken