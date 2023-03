Zinssorgen scheinen an der Börse endlich wieder in Hintergrund zu treten, was einerseits mit sinkenden Anleiherenditen zusammenhängt. Weiteren Antrieb gibt es nun aber auch in Form von Unternehmenszahlen, welche auf mehr hoffen lassen. Besonders in den letzten Tagen gab es so manche positive Überraschung zu sehen.Volkswagen (DE0007664039) blickt für 2022 zwar auf eher ernüchternde Verkaufszahlen. Der Autobauer blickt aber außerordentlich optimistisch in die Zukunft und verwöhnte die Anlegerinnen und Anleger jüngst mit einer ansehnlichen ...

