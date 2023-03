In drei von vier IT-Unternehmen liegt der Frauenanteil bei weniger als 25 Prozent - 11 Prozent haben gar keine Frau in der Belegschaft. Dabei bietet gerade die IT-Branche viele Chancen für Frauen und Mütter. Woran hapert es also? "Ich finde es genauso leicht, Frauen wie Männer für IT-Jobs zu akquirieren", sagt IT-Recruiter Mert Emel im Videocall mit t3n im Oktober 2022. Er sagt aber auch, dass 70 Prozent seiner Bewerber:innen Männer seien. Erst in letzter Zeit habe er zunehmend Bewerbungen von Frauen bekommen. "Es kommen mehr Frauen in die IT, das merkt man schon. Vor allem ...

