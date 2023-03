DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Leichte Enttäuschung an China Börsen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Freundlich gestaltet sich der Börsenstart in die neue Woche in Ostasien und Australien. Wie bereits an der Wall Street am Freitag sprechen Marktteilnehmer von etwas abebbenden Sorgen vor weiter steigenden Zinsen angesichts positiver Signale aus der Wirtschaft, dass die bislang erfolgten Zinserhöhungen einigermaßen gut weggesteckt wurden.

Im südkoreanischen Seoul (+1,1%) stützt außerdem ein etwas unter Erwarten ausgefallener Preisanstieg im Februar, weil dies die Spekulation nährt, dass die Notenbank des Landes ihren Zinserhöhungszyklus pausieren könnte. Bei Barclays verweist man dazu auch darauf, dass die Regierung die geplante Erhöhung der Energiepreise auf die zweite Jahreshälfte verschoben habe.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index im Sog der sehr festen US-Vorgaben sogar um 1,2 Prozent auf 28.262 Punkte nach oben. Dass der Yen im Vergleich zum Freitag deutlich aufgewertet hat, bremst nicht. Die Börse in Sydney hat mit einem Plus von 0,6 Prozent den Handel bereits beendet.

Positiver Impuls vom Nationalen Volkskongress bleibt aus

An den chinesischen Börsen fallen die Bewegungen geringer aus, Schanghai und Hongkong tendieren behauptet. Händlern zufolge ist das auf dem am Sonntag begonnenen Nationalen Volkskongress ausgegeben Wachstumsziel für die Wirtschaft des Landes von rund 5 Prozent eher vorsichtig bis konservativ ausgefallen. Laut den Ökonomen von Macquarie, die weiter mit einem 5,5-prozentigen Wachstum rechnen, ist die Wahrscheinlichkeit für ein großes Stimulierungsprogramm damit gering, wenn man sehe, wie stark sich die Wirtschaft nach der Wiederöffnung bereits erholt habe.

Aktien aus den Sektoren Telekommunikation, Software und Internet dürften Hauptnutznießer von Chinas Wirtschaftsstrategie 2023 sein, die sich auf das Wachstum der digitalen Wirtschaft und das Erreichen von "technologischer Autarkie" konzentriere, kommentieren die Analysten von Jefferies. Favorisiert werden zum Wochenstart entsprechend Aktien von Unternehmen mit Staatsbeteiligung wie China Mobile oder China State Construction Engineering.

Verkauft werden in Hongkong dagegen Immobilienaktien. Country Garden Services verlieren nach einer Gewinnwarnung fast 6 Prozent, Country Garden knapp 4 und Longfor 0,6 Prozent. Chinas Immobiliensektor dürfte zwar wahrscheinlich weiter politische Unterstützung erhalten, erwarten die Volkswirte von Citi. Allerdings sei der Sektor für 2023 nicht als eine der Hauptprioritäten bezeichnet worden.

In Tokio gewinnen Hokuriku Electric Power 8,1 Prozent, gestützt von Hoffnungen, dass das Unternehmen einen Atomreaktor wieder anlaufen lassen kann.

In Sydney gehörten einen Tag vor der Zinsentscheidung in "Down Under" Bankaktien zu den Favoriten, die vier Schwergewichte im Leitindex gewannen zwischen 0,9 und 1,7 Prozent. Mehrheitlich wird die bereits zehnte Zinserhöhung in Folge erwartet. Ein höheres Zinsniveau ist günstig für die Margen im Kreditgeschäft der Banken.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.328,60 +0,6% +4,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.262,33 +1,2% +7,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.457,67 +1,1% +9,9% 07:00 Schanghai-Comp. 28.250,00 -0,2% +7,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.607,85 +0,2% +4,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.231,50 -0,0% -0,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.454,90 +0,1% -2,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:16 % YTD EUR/USD 1,0642 +0,1% 1,0627 1,0618 -0,6% EUR/JPY 144,40 -0,0% 144,41 144,91 +2,9% EUR/GBP 0,8845 +0,2% 0,8830 0,8865 -0,1% GBP/USD 1,2031 -0,0% 1,2036 1,1979 -0,5% USD/JPY 135,71 -0,1% 135,91 136,47 +3,5% USD/KRW 1.295,78 -1,2% 1.295,78 1.301,50 +2,7% USD/CNY 6,9074 -0,1% 6,9074 6,8986 +0,1% USD/CNH 6,9174 +0,1% 6,9127 6,9044 -0,2% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8496 7,8496 +0,5% AUD/USD 0,6752 -0,1% 0,6757 0,6754 -0,9% NZD/USD 0,6211 -0,0% 0,6213 0,6228 -2,2% Bitcoin BTC/USD 22.358,29 -0,3% 22.433,81 22.352,63 +34,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,95 79,68 -0,9% -0,73 -2,0% Brent/ICE 85,03 85,83 -0,9% -0,80 -0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,18 1.856,45 -0,1% -2,28 +1,7% Silber (Spot) 21,25 21,27 -0,1% -0,02 -11,3% Platin (Spot) 978,88 979,08 -0,0% -0,20 -8,4% Kupfer-Future 4,07 4,08 -0,1% -0,01 +6,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

March 06, 2023 00:50 ET (05:50 GMT)

