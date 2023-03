Zum Wochenauftakt wird der deutsche Leitindex über der 15.600-Punkte-Marke und somit etwas stärker erwartet. Das Bild an den asiatischen Börsen ist gemischt. Nachdem in der vergangenen Woche der Caixin-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor für den Februar beflügelte, ist der chinesische Aktienmarkt am Montag etwas schwächer unterwegs. Der Hang Seng hingegen notiert ein wenig fester. In dieser Woche erwarten die Anleger zahlreiche Bilanzen aus dem DAX. Im Fokus stehen aber vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...