(shareribs.com) London 06.03.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Montag leicht nach unten, belastet von den jüngsten Wachstumsprognosen aus China. Die nächste Zinserhöhung in den USA gilt als entscheidend für die weitere Entwicklung. In China tagt derzeit der Volkskongress, der die politischen Ziele der Regierung formalisiert. Dabei wurde auch ein Wachstumsziel für das laufende Jahr veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...