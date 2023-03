Mittlerweile dürften sich die Anleger an der Börse bei der TUI Aktie an das "neue" Kursniveau gewöhnt haben. Seit der Umsetzung der Zusammenlegung von Aktien notiert das Papier in Euro wieder zweistellig, dafür hat sich die Zahl der Aktien entsprechend reduziert. Am Freitag ging die Reise-Aktie mit 17,76 Euro und 2,79 Prozent Tagesplus aus dem Handel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...