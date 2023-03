EQS-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Zwischenbericht

Solutiance AG: Erfolgreicher Start ins neue Geschäftsjahr - Weiterhin dynamisches Wachstum



06.03.2023 / 08:57 CET/CEST

AE Q1 2022 bereits überschritten: 890 TEUR in Januar / Februar

Auftragsbestand 2023: 3.308 TEUR +102% ggü. 2022 (1.639 TEUR)

Technologieplattform wird ausgebaut, um Skalierbarkeit zu steigern Die Solutiance AG, Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, wächst beim Auftragseingang weiterhin sehr dynamisch. In den Monaten Januar und Februar wurden bereits Aufträge mit einem Volumen von 890 TEUR gewonnen. Damit wurde der Auftragseingang des gesamten ersten Quartals des Jahres 2022 (750 TEUR) bereits überschritten. Unter den vier neuen Kunden sind auch ein internationaler Versicherungskonzern und ein großer deutscher Property Manager, die in Zusammenarbeit bereits 12 Aufträge erteilt haben, darunter für 3 Pflegeheime sowohl das Dachmanagement als auch das Betreiberpflichten-Controlling. Zudem konnten bei bestehenden Kunden weitere substantielle Folgeaufträge mit neuen Objekten gewonnen werden, die im Dachmanagement zusätzlich das Potenzial für die Beauftragung von Reparaturen haben. Dazu zählt unter anderem ein internationaler Asset Manager mit einem Portfolio eines ebenfalls internationalen Fonds, der 27 Objekte beauftragt hat. Damit erreicht der Auftragsbestand für das Jahr 2023 per 28. Februar 3.308 TEUR, ein Plus von 102% gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Jahres 2022. Dazu CRO Uwe Brodtmann: "Unsere im zweiten Halbjahr 2021 gestartete, digitale Strategie der Neukundengewinnung zahlt sich jetzt in den Folgeaufträgen aus. Wir profitieren davon, dass viele unserer Kunden genügend Substanz haben, sich den Herausforderungen des wirtschaftlichen Umfelds zu stellen und weiter in den Werterhalt ihrer Immobilien zu investieren. Zudem sorgen die regulatorischen Anforderungen aus ESG dafür, dass Eigentümer für Betreiberpflichten sensibilisiert sind und beim Thema Energie unter anderem auf Photovoltaik setzen. Beides kommt uns zugute." Da das Unternehmen nun auch im sechsten Quartal in Folge an das dynamische Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz anknüpfen kann, hält der Vorstand an den bereits veröffentlichten Prognosen des Vorjahres fest. Für das Jahr 2023 geht man von einem Umsatz von 5,6 Mio. EUR mit einem Korridor von +/- 10% aus. Im Jahr 2023 soll zudem das erste Quartal mit einem positiven Betriebsergebnis erzielt werden. Für das Jahr 2024 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Zur weiteren Verbesserung der Technologieplattform, die den von der Gesellschaft angebotenen Services zugrunde liegt, können zudem weitere Fördergelder für Forschung und Entwicklung akquiriert werden. So wurden der Gesellschaft bereits rund 100 TEUR an Zuschüssen für 2023 genehmigt. Ein weiterer Projektantrag mit einem potenziellen Zuschuss von etwa 250 TEUR befindet sich in Prüfung. Das für das Vorhaben nachzuweisende Kapital soll im Rahmen der bereits im letzten Jahr für das Frühjahr 2023 angekündigten Kapitalmaßnahme akquiriert werden. Schwerpunkt des Vorhabens ist die weitere Automatisierung des Kalkulationsprozesses von Reparaturleistungen im Bereich Dachmanagement 4.0 mithilfe künstlicher Intelligenz. Dazu CEO Jonas Enderlein: "Im Rahmen unserer Kalkulationen für Reparaturleistungen im Bereich Dachmanagement 4.0 haben wir uns in den vergangenen Jahren einen großen Datenschatz aufgebaut, den wir jetzt für die weitere Automatisierung unserer Prozesse heranziehen können. Generell sind wir bestrebt, jede Investition in die Weiterentwicklung unserer Plattform mit Fördergeldern zu unterlegen. Diese sind zwar nicht Teil unserer Planung, tragen aber natürlich positiv zu Ergebnis und Liquidität bei."



