Die vorläufigen Eckwerte zum Geschäftsjahr 2022 bei Wacker sind trotz zuletzt sinkender Preise für Chemikalien stark: Der Umsatz kletterte um 32 % auf 8,21 Mrd. Euro, das Nettoergebnis sogar um fast 56 % auf 1,29 Mrd. Euro. Wenngleich das Unternehmen noch keinen Ausblick gab: 2023 droht Gegenwind. Die Sparte Polysilicon (9M 2022: Anteil am Umsatz rd. 27 %) profitierte zuletzt vom starken Bedarf an Polysilizium in der Solar- und Halbleiterbranche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...