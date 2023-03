Für die Tech-Werte im Nasdaq 100 stand am Freitagabend ein Plus von 2% auf 12.291 Punkte zu Buche. Rückblick: Nachdem der Index am vergangenen Donnerstag unter die trendentscheidende 200-Tage-Linie auf ein neues März-Tief bei 11.830 abgerutscht war, kam es noch am gleichen Tag zu einer starken Umkehr, die das Aktienbarometer zurück über den langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...