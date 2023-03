Coworking-Spaces verorten die meisten in Großstädten, umringt von Cafés und Clubs. Dass das auch auf der grünen Wiese oder neben dem Dorfladen funktioniert, zeigt eine Initiative aus Oberfranken. Auf dem Land arbeiten mit Blick auf grüne Baumwipfel - anstatt sich in den Großstädten in engen U-Bahnen zu drängeln? Wanderungen durch nahezu unberührte Landschaften statt Joggen im Park? Feierabend-Brotzeit statt Hafer-Cappuccino im Becher zum Mitnehmen? Wer das verlockend findet, kann es ja zumindest mal ausprobieren, wie es sich so lebt und arbeitet auf dem Land: Die Regionalinitiative Oberfranken Offensiv sucht zehn Freiwillige, die sich zwei Monate lang darauf einlassen, in Nordhalben im Frankenwald zu leben und zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...