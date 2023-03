Meißen (ots) -Die MyHONEY BIO-Imkerei, ein auf die Bienenrettung spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Sachsen, erweitert ihr Geschäftsfeld. Das Unternehmen, das bislang ausschließlich Firmen die Möglichkeit anbot, eine Patenschaft für neu gezüchtete Bienenvölker zu übernehmen, und damit einen erheblichen Beitrag zur Bienenrettung in Deutschland leistete, wird ab April 2023 sein Bienenrettungsprogramm auch für Privatpersonen öffnen.Gründer Rico Heinzig möchte so der hohen Nachfrage von Privatpersonen an Bienenpatenschaften gerecht werden: "Der Wunsch, sich aktiv für Umweltschutz und Nachhaltigkeit einzusetzen, ist inzwischen ein wachsendes Bedürfnis von immer mehr Menschen. Dabei spielt vor allem die Regionalität und auch die Transparenz eine große Rolle."Das Verschwinden der Bienen ist ein weltweites Phänomen, dessen genaue Ursachen immer noch nicht eindeutig bekannt sind. Klar ist, dass das Bienensterben uns alle angeht und von den gravierenden Folgen wie einem Zusammenbruch der Landwirtschaft niemand verschont bleiben würde.2020 hat Rico Heinzig damit begonnen, Patenschaften für Bienenvölker an Unternehmen zu vergeben. Immer wieder erreichten ihn auch Anfragen von Privatpersonen, die ebenfalls an einer Bienenpatenschaft interessiert waren - oftmals auch als Geschenk. Ab April 2023 möchte er nun endlich auch diesen die Möglichkeit einräumen, ein Bienenvolk ein Jahr lang virtuell zu begleiten. Für 12 bis 35 Euro pro Monat haben Privatpersonen damit die Möglichkeit, eine Bienenpatenschaft für viele hundert Bienen über einen Zeitraum von einem Jahr zu übernehmen - und sich so aktiv am Umweltschutz zu beteiligen.Privatpersonen, die eine Bienenpatenschaft von MyHONEY übernehmen, leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz in Deutschland. Mit der Ansiedlung eines Bienenvolkes können bis zu 400 Millionen Blüten pro Jahr zusätzlich bestäubt werden, ein Segen für Natur und Landwirtschaft. Die Bienenpaten erhalten neben einer Patenschaftsurkunde die Möglichkeit, über die exklusive Bienen-App mit integriertem Bienen-Reporting-System ihr Bienenvolk jederzeit zu verfolgen. Die digitale Bienenstockwaage gibt zudem in Echtzeit Auskunft darüber, wie viel Honig bereits gesammelt wurde. Im Newsfeed und Tagebuch dokumentiert das Imker-Team mit Bildern und Videos seine Tätigkeit an den Bienen. Auf diese Weise erhalten die Paten spannende und einzigartige Einblicke in die Imkerei und das Leben ihres Bienenvolkes. Zum Dank für ihre Unterstützung erhalten die Paten ein Glas Bio-Honig vom eigenen Bienenvolk, das abgefüllt und verpackt direkt zu ihnen nach Hause geliefert wird.Für Rico Heinzig, der selbst seit mehr als zehn Jahren leidenschaftlicher Imker ist, besteht der sinnvollste Weg, dem Schwinden der Bienen zu begegnen, darin, sich unermüdlich für die Gesunderhaltung und Vermehrung von Bienenvölkern einzusetzen. Dafür ist das Imker-Team der MyHoney BIO-Imkerei Tag für Tag im Einsatz und übernimmt die komplette Betreuung der Bienen - von der amtlichen Genehmigung über die Milbenbehandlung bis hin zur Honigernte. Um den Erhalt der Bienen zu gewährleisten, produzieren Rico Heinzig und sein Team jedoch nicht nur Honig, sondern züchten auch jedes Jahr neue Bienenvölker."Unsere Mission ist es, den Bienenbestand in Deutschland messbar zu erhöhen. Damit das gelingt, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, jedes Jahr mindestens 200 neuen Bienenvölkern das Leben zu schenken. Bis 2030 sollen es ganze 10.000 neue Bienenvölker sein. Außerdem möchten wir mit unserer Arbeit einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen über die Wichtigkeit Bedeutung der Biene aufgeklärt werden. Umweltschutz muss vor der Haustür anfangen. Mit unseren neuen Bienenpatenschaften hoffen wir, die Sensibilisierung in diesem Bereich weiter vorantreiben zu können, indem wir unsere Paten zu Umweltbotschaftern machen", sagt Rico Heinzig.Mehr Informationen finden Interessenten unter https://myhoney.com/Pressekontakt:MyHONEY BIO-ImkereiRico HeinzigE-Mail: post@myhoney.comWebseite: https://myhoney.com/Original-Content von: MyHONEY BIO-Imkerei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168890/5456203