Linz (www.anleihencheck.de) - Die meisten aktuellen Datenveröffentlichungen haben die Befürchtungen einer länger anhaltenden Phase hoher Inflation geschürt; sowohl in den USA als auch in Europa, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch die Stimmungsindikatoren der Industrie seien eher überschaubar gewesen. Die Erwartungen der Marktteilnehmer bezüglich der Zinsgipfel in Europa und den USA seien weiter nach oben und zusätzlich in die fernere Zukunft verschoben worden. Kaum jemand rechne mehr damit, dass bspw. die FED in diesem Jahr noch an Zinssenkungen denke. EUR/USD sei vergangene Woche daran gescheitert, die 21- und die 55-Tagelinie bei 1,0666 und 1,0714 ernsthaft zu testen bzw. zu überwinden. Unterstützung würden die jüngsten Tiefs um 1,0530 bieten. (06.03.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...