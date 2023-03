Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - La Française, eine Asset-Management-Gruppe mit mehreren Schwerpunkten, hat ihre Unternehmensführung gestärkt und ernennt Guillaume Cadiou zum Chief Executive Officer und Mitglied des Executive Board der La Française-Gruppe, so die La Française Systematic Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...