Zürich (www.fondscheck.de) - In jüngster Zeit werden nachhaltige Anleihen, Aktien und entsprechend auch Fonds von Medien und Investierenden vermehrt hinterfragt in punkto Greenwashing, so Samuel Manser, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit (ISIN LU1813279525/ WKN A2JQXR).Denn es zeige sich eine Tendenz, dass trotz dem kritischen Blick der Regulatoren und Anleger*innen unter dem Label Nachhaltigkeit zu häufig fragliche Investitionen stattfinden würden. Schon die Diskussion um Atomstrom und dessen Einstufung als "grün" oder nicht nachhaltig unterstreiche die enorme Schwierigkeit des Bereichs nachhaltiger Geldanlagen. ...

