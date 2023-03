Ford steigert die Produktionsvolumina seiner Elektromodelle Mustang Mach-E, F-150 Lightning und E-Transit, aber auch die einiger Verbrennermodelle. Dazu nimmt der US-Autobauer unter anderem Anpassungen in seinen Werken im mexikanischen Cuautitlan, in Michigan und in Kansas City vor. In Mexiko baut Ford den Mustang Mach-E sowohl für den Markt in Nordamerika als auch für Europa. "Änderungen" am dortigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...