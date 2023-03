Sixt-Calls mit 91%-Chance bei Kursanstieg auf 135 Euro

Mit der Aktie des im MDAX gelisteten Autovermieters Sixt (ISIN: DE0007231326) ging es in den vergangenen Monaten kräftig nach oben. Notierte die Aktie noch im Dezember 2022 bei 83 Euro, so wurde sie am 1.3.23 um 60 Prozent höher bei 132,40 Euro gehandelt. Obwohl das Unternehmen wegen der hohen Nachfrage und höherer Preise mit einem deutlichen steigenden Wachstum rechnet und die Ausschüttung einer Sonderdividende ankündigte, sorgten Gewinnmitnahmen für einen Kursrückgang auf das aktuelle Niveau bei 125,10 Euro.

Wegen des realistischen und somit erreichbaren Ausblicks bekräftigten Experten nach den Zahlen mit Kurszielen von bis zu 160 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlung für die Sixt-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu diesen Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest auf 135 Euro zulegen, wo sie zuletzt vor einem knappen Jahr notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 130 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Sixt-Aktie mit Basispreis bei 130 Euro, Bewertungstag 14.6.23, BV 0,1, ISIN: DE000HB965C1, wurde beim Sixt-Aktienkurs von 125,10 Euro mit 0,70 - 0,73 Euro gehandelt.

Kann die Sixt-Aktie in spätestens einem Monat auf 135 Euro ansteigen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,10 Euro (+51 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 115,635 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Sixt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 115,635 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PE8KY88, wurde beim Aktienkurs von 125,10 Euro mit 0,98 - 1,01 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Sixt-Aktie auf 135 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,93 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 109,527 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Sixt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 109,527 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW9PLT4, wurde beim Sixt-Aktienkurs von 125,10 Euro mit 1,60 - 1,63 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Sixt-Aktie auf 135 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,54 Euro (+56 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sixt-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sixt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de