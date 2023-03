MÜNCHEN (IT-Times) - Die IT- und Technologie-Beratungsgesellschaft Nagarro hat am Freitag ihre vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht und ein hohes Wachstum bestätigt. Nagarro Aktie: QuartalsergebnisDas IT- und Technologie-Beratungsunternehmen Nagarro S.E....

Den vollständigen Artikel lesen ...