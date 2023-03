Überzeugende Zahlen für 2022, eine nochmals auf 1,20 Euro je Vorzugsaktie heraufgesetzte Dividende sowie ein ansprechender Ausblick für das laufende Jahr schieben den Kurs von Villeroy & Boch kräftig an. Noch immer wird der Anteilschein des Anbieters von Haushalswaren (Tischkultur) und Badezimmer-Equipment jedoch mit einem einstelligen KGV gehandelt und bringt es darüber hinaus zur Hauptversammlung ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Villeroy & Boch, bet-at-home.com appeared first on Boersengefluester.

